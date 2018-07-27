Снова вяленая рыба: в Киеве новые случаи ботулизма

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Медики подчеркивают, что ботулизма можно избежать - нужно просто отказаться от потенциально опасных продуктов

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В Киеве зафиксировали два новых случая ботулизма. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья КГГА Валентина Гинзбург.

Оба пациента ели домашнюю вяленую рыбу.

Гинзбург отмечает, что ботулизма в большинстве случаев можно избежать. Нужно только отказаться от небезопасных продуктов - соленой, вяленой или копченой рыбы, домашней консервации, колбасы и ветчины. Речь в основном идет о продуктах домашнего приготовления или купленных на стихийных рынках.

Основные симптомы ботулизма - нарушение зрения, туман перед глазами, сухость во рту, вялость.

19 июля в Запорожской области зафиксирован пятый с начала года смертельный случай ботулизма - мужчина ел вяленую рыбу. Сыворотки от ботулизма в Украине есть.