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Боты:
27.07.2018, 12:03

Снова вяленая рыба: в Киеве новые случаи ботулизма

Снова вяленая рыба: в Киеве новые случаи ботулизма - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Медики подчеркивают, что ботулизма можно избежать - нужно просто отказаться от потенциально опасных продуктов

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В Киеве зафиксировали два новых случая ботулизма. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья КГГА Валентина Гинзбург.

Оба пациента ели домашнюю вяленую рыбу. 

Гинзбург отмечает, что ботулизма в большинстве случаев можно избежать. Нужно только отказаться от небезопасных продуктов - соленой, вяленой или копченой рыбы, домашней консервации, колбасы и ветчины. Речь в основном идет о продуктах домашнего приготовления или купленных на стихийных рынках. 

Основные симптомы ботулизма - нарушение зрения, туман перед глазами, сухость во рту, вялость. 

19 июля в Запорожской области зафиксирован пятый с начала года смертельный случай ботулизма - мужчина ел вяленую рыбу. Сыворотки от ботулизма в Украине есть. 

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Теги: отравление, рыба, ботулизм
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