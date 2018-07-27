Снова вяленая рыба: в Киеве новые случаи ботулизма

В Киеве зафиксировали два новых случая ботулизма. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья КГГА Валентина Гинзбург.
Оба пациента ели домашнюю вяленую рыбу.
Гинзбург отмечает, что ботулизма в большинстве случаев можно избежать. Нужно только отказаться от небезопасных продуктов - соленой, вяленой или копченой рыбы, домашней консервации, колбасы и ветчины. Речь в основном идет о продуктах домашнего приготовления или купленных на стихийных рынках.
Основные симптомы ботулизма - нарушение зрения, туман перед глазами, сухость во рту, вялость.
19 июля в Запорожской области зафиксирован пятый с начала года смертельный случай ботулизма - мужчина ел вяленую рыбу. Сыворотки от ботулизма в Украине есть.