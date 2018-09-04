Справку или медосмотр теперь купить невозможно - Минздрав

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Украине запустили систему электронной проверки подлинности медицинских справок и профосмотров

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В Украине заработал единый электронный реестр медицинских осмотров, с помощью которого будет осуществляться проверка подлинности справок и санитарных книжек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, с сентября 2018 года данные будут автоматически отображаться в единой электронной системе сразу после каждого конкретного медосмотра в учреждениях здравоохранения.

Отмечается, что профмедосмотр является обязательным условием для приема на работу водителей, воспитателей, учителей, преподавателей, работников общественного питания, торговли. Также медосмотры должны проходить студенты и люди, которые получают разрешение на владение оружием.

Со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему Электронное здоровье. Уже сейчас работает мобильное приложение Медицинские осмотры, с помощью которого контролирующие органы могут проверить подлинность конкретного медосмотра.

Справку-дубликат о пройденном медосмотр каждый украинец сможет получить бесплатно.

Иллюстрация: moz.gov.ua

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