Справку или медосмотр теперь купить невозможно - Минздрав

В Украине заработал единый электронный реестр медицинских осмотров, с помощью которого будет осуществляться проверка подлинности справок и санитарных книжек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, с сентября 2018 года данные будут автоматически отображаться в единой электронной системе сразу после каждого конкретного медосмотра в учреждениях здравоохранения.
Отмечается, что профмедосмотр является обязательным условием для приема на работу водителей, воспитателей, учителей, преподавателей, работников общественного питания, торговли. Также медосмотры должны проходить студенты и люди, которые получают разрешение на владение оружием.
Со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему Электронное здоровье. Уже сейчас работает мобильное приложение Медицинские осмотры, с помощью которого контролирующие органы могут проверить подлинность конкретного медосмотра.
Справку-дубликат о пройденном медосмотр каждый украинец сможет получить бесплатно.
Иллюстрация: moz.gov.ua
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