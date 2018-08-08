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08.08.2018, 09:59

Супрун опровергла миф о нитратах в арбузах и дала советы

Супрун опровергла миф о нитратах в арбузах и дала советы - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения рассказала о продуктах с максимальным содержанием нитратов

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф об опасности арбузов из-за высокой концентрации нитратов. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

Супрун заявила, что нитраты в небольших количествах есть не только в арбузах, но и в овощах и фруктах, в воде и даже в человеческом организме.

Нитраты – это соли азотной кислоты. Здоровым людям не стоит волноваться о проблемах с нитратами, так как в небольших количествах они не причиняют вреда нашему организму. Однако в случае чрезмерного употребления вещество может накапливаться в организме, превращаясь во вредные нитриты.

Супрун заявила, что в арбузах содержится всего 60 мг/кг нитратов, в то время как в шпинате, сельдерее, столовой свекле и листовой капусте в среднем 1-1,5 тыс мг/кг. Меньше всего вредных солей содержат лук, перец, баклажаны и зеленый горошек. Средняя суточная доза нитратов не должна превышать 3,7 мг/кг.

Супрун рассказала несколько правил, с помощью которых можно значительно уменьшить вред от нитратов: стоит употреблять меньше овощей с первого посева и готовить овощи, так как количество нитратов уменьшается от вываривания. Супрун также рекомендует не покупать нитрат-тестеры - определить количество нитратов можно только в лаборатории.

Супрун порекомендовала есть больше фруктов и овощей, не отказываться от содержащих витамины продуктов из-за страха перед нитратами.

Ранее Супрун развеяла мифы о правильном питании и безглютеновой диете. 

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Теги: Супрун Ульяна, питание, советы, миф, арбуз, нитраты
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