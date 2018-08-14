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14.08.2018, 18:27

Супрун рассказала, чем чревата передозировка фруктами

Супрун рассказала, чем чревата передозировка фруктами - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Глава Минздрава считает мифом информацию о том, что фруктов можно есть сколько угодно

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала несколько популярных мифов об употреблении в пищу фруктов. Об этом она написала в своем Facebook.

Супрун назвала мифом мнение о том, что фрукты якобы следует есть до обеда, так как после 14:00 это якобы приводит к повышению содержания сахара в крови и замедление метаболизма, что грозит лишним весом.

Министр говорит, что любая пища, содержащая углеводы, может повышать уровень сахара в крови. Однако нет никаких доказательств того, что это происходит быстрее до 14:00, чем в другое время суток.

Также Супрун считает мифом информацию о том, что фруктов можно есть сколько угодно.

Она отметила, что фруктоза усваивается в кишечнике не так быстро. Там ее потребляют бактерии, от этого образуются газы. "Поэтому если вы съедите килограмм груш или винограда - рискуете получить не только много калорий, но и вздутие", - пишет Супрун.

Глава Минздрава также назвала мифом распространенное мнение, будто фрукты нужно есть на пустой желудок и не смешивать с основным приемом пищи, потому что фрукты якобы замедляют пищеварение, что приводит к появлению дискомфорта и вздутия.

Супрун отмечает, что фрукты могут замедлить "процесс эвакуации пищи из желудка", но это не значит более низкое качество пищеварения. "Наоборот, вы дольше будете чувствовать себя сытым", - пишет министр.

Научных доказательств, что потребление фруктов отдельно от пищи влияет на пищеварение, не существует, подчеркнула она.

По мнению Супрун, важно помнить, что фрукты должны быть спелыми, не испорченными и хорошо вымытыми питьевой водой. Косточки и кожицу лучше не есть, добавила глава Минздрава.

Ранее Супрун заявила, что регулярные пробежки продлевают жизнь на три года.

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Теги: минздрав, ульяна супрун, фрукты, пищеварение
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