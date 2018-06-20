Татуировки могут вызвать воспаление мышц - ученые

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Британские врачи советуют воздержаться от татуировок людям с ослабленным или подавленным иммунитетом

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Британские ученые заявили о том, что татуировки могут вызвать сильнейшее хроническое воспаление мышц, вылечить которое практически невозможно.

Уильям Уилсон (William Wilson) из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго (Шотландия) вместе со своими коллегами представил работу "Необычное осложнение татуировки у пациента с ослабленным иммунитетом" в журнале о здоровье BMJ.

Ученые изучали нетипичную реакцию иммунной системы 31-летней женщины, которая три года чувствовала изнурительную боль после того, как сделала татуировку на ноге.

В материале сказано, что через неделю после процедуры женщина пошла в больницу с сильной болью в бедре и колене. Обезболивающие средства ей не помогали даже спустя девять месяцев после начала приема.

Медики пришли к выводу, что у пациентов с ослабленным или подавленным иммунитетом татуировки могут вызвать хроническое воспаление мышц.

Отмечается, что ранее женщине пересадили легкие и она принимала таблетки, подавляющие иммунитет. Это привело к тому, что частицы краски стали распространяться по мускулам и вызвали хронические воспаления.

После физиотерапевтических упражнений она избавилась от постоянной боли только спустя три года.

Британские врачи советуют воздержаться от татуировок людям с ослабленным или подавленным иммунитетом.

1 марта сообщалось, что на коже египетских мумий ученые нашли самые древние татуировки.