Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 09:39

Татуировки могут вызвать воспаление мышц - ученые

Татуировки могут вызвать воспаление мышц - ученые - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Британские врачи советуют воздержаться от татуировок людям с ослабленным или подавленным иммунитетом

Реклама
Реклама

Британские ученые заявили о том, что татуировки могут вызвать сильнейшее хроническое воспаление мышц, вылечить которое практически невозможно.

Уильям Уилсон (William Wilson) из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго (Шотландия) вместе со своими коллегами представил работу "Необычное осложнение татуировки у пациента с ослабленным иммунитетом" в журнале о здоровье BMJ.

Ученые изучали нетипичную реакцию иммунной системы 31-летней женщины, которая три года чувствовала изнурительную боль после того, как сделала татуировку на ноге.

В материале сказано, что через неделю после процедуры женщина пошла в больницу с сильной болью в бедре и колене. Обезболивающие средства ей не помогали даже спустя девять месяцев после начала приема.

Медики пришли к выводу, что у пациентов с ослабленным или подавленным иммунитетом татуировки могут вызвать хроническое воспаление мышц.

Отмечается, что ранее женщине пересадили легкие и она принимала таблетки, подавляющие иммунитет. Это привело к тому, что частицы краски стали распространяться по мускулам и вызвали хронические воспаления.

После физиотерапевтических упражнений она избавилась от постоянной боли только спустя три года.

Британские врачи советуют воздержаться от татуировок людям с ослабленным или подавленным иммунитетом.

1 марта сообщалось, что на коже египетских мумий ученые нашли самые древние татуировки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: тату, татуировка, татуировки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ученые определили продукты, которые провоцируют стресс
Здоровье Ученые определили продукты, которые провоцируют стресс
Миф о холодной воде: Супрун посоветовала, как охлаждаться в жару
Общество Миф о холодной воде: Супрун посоветовала, как охлаждаться в жару
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 