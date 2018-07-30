Ученые испытают на людях новое лекарство от болезни Паркинсона

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Специалисты пересадят пациентам особые стволовые клетки, чтобы высвободить гормон допамин

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Ученые из Университета Киото в Японии проведут на людях ряд клинических испытаний нового метода лечения болезни Паркинсона. Эксперимент уже получил одобрение властей и стартует 1 августа, сообщает The Japan Times.

В ходе клинического исследования ученые намерены пересадить пациентам ткани, выращенные из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток). После трансплантации клетки трансформируются в нейроны и высвободят гормон допамин. Его недостаток является одной из главных причин возникновения болезни Паркинсона.

Клинические исследования помогут ученым проверить эффективность нового метода. Существует вероятность, что iPS-клетки, которые не трансформируются в нейроны, могут со временем превратиться в опухоли. Риск возникновения опухоли выше, чем при первой в мире трансплантации iPS-клеток, проведенной в 2014 году.

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Ученые уже провели клинические испытания нового метода лечения стволовыми клетками на обезьянах. Состояние больных животных значительно улучшилось, за два года не возникло серьезных побочных эффектов от введения стволовых клеток.

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