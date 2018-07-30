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30.07.2018, 12:36

Ученые испытают на людях новое лекарство от болезни Паркинсона

Ученые испытают на людях новое лекарство от болезни Паркинсона - Фото
iStock-857617050 Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специалисты пересадят пациентам особые стволовые клетки, чтобы высвободить гормон допамин

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Ученые из Университета Киото в Японии проведут на людях ряд клинических испытаний нового метода лечения болезни Паркинсона. Эксперимент уже получил одобрение властей и стартует 1 августа, сообщает The Japan Times.

В ходе клинического исследования ученые намерены пересадить пациентам ткани, выращенные из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток). После трансплантации клетки трансформируются в нейроны и высвободят гормон допамин. Его недостаток является одной из главных причин возникновения болезни Паркинсона.

Клинические исследования помогут ученым проверить эффективность нового метода. Существует вероятность, что iPS-клетки, которые не трансформируются в нейроны, могут со временем превратиться в опухоли. Риск возникновения опухоли выше, чем при первой в мире трансплантации iPS-клеток, проведенной в 2014 году.

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Ученые уже провели клинические испытания нового метода лечения стволовыми клетками на обезьянах. Состояние больных животных значительно улучшилось, за два года не возникло серьезных побочных эффектов от введения стволовых клеток.

Ранее американские ученые создали первое за 60 лет лекарство от малярии. Препарат Tafenoquine получил официальное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Таблетка направлена на уничтожение возбудителя так называемой трехдневной малярии Рlasmodium vivax.

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Теги: япония, ученые, стволовые клетки, трансплантация, университет киото, болезнь Паркинсона, iPS-клетки
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