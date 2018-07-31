Ученые нашли способ предотвратить облысение

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Экспериментальный препарат тестировали только на мышах, однако ученые намерены провести исследование с участием человека

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Ученые Университета Джонса Хопкинса (США) показали, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю и обесцвечивание волос, а также воспаление кожи. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Согласно сообщению, экспериментальный препарат способен остановить синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые участвуют в активации воспалительных процессов.

Установлено, что у мышей, употребляющих корм с высоким содержанием жиров и холестерина, рано проявляются признаки старения кожи и, соответственно, облысения. В этом механизме участвуют GSL, которые находятся в кератиноцитах - клетках наружного слоя кожи.

Для того, что выяснить, как изменения в содержании гликосфинголипидов влияют на состояние кожи, и может ли D-PDMP (D-трео-1-фенил-2-деканоиламино-3-морфолино-1-пропанол) обратить нарушения, ученые создали генетически модифицированных мышей, которых использовали в качестве животной модели атеросклероза.

У группы грызунов, которые начиная с 12-недельного возраста питались кормом с жирами и холестерином, начинали проявляться признаки старения кожи, включая выпадение шерсти и возникновение очагов воспаления.

Животным 20-недельного возраста начали давать различные дозы D-PDMP в виде капсул или раствора. Оказалось, что 1-10 миллиграмм препарата на килограмм массы тела в течение 16 недель значительно улучшают состояние кожи. Также в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, активирующего воспалительные реакции, которые приводят к облысению.

Препарат тестировали только на мышах, однако ученые намерены провести исследование с участием человека.

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