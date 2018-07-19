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19.07.2018, 12:18

Ученые научились диагностировать рак кожи на ранней стадии

Ученые научились диагностировать рак кожи на ранней стадии - Фото
iStock-696247146 Фото: iStock/Global Images Ukraine

Новый метод диагностики поможет распознать меланому до того, как болезнь станет смертельной

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Ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн научились диагностировать меланому на ранней стадии. ВВС сообщает, что обнаружить рак кожи можно будет с помощью анализа крови.

Ученые провели ряд экспериментов и смогли разработать первый анализ крови, способный распознать меланому до того, как она станет смертельной. Тест определяет антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с раковыми клетками. Специалисты провели эксперимент с участием 200 пациентов, среди которых были больные раком. С помощью анализа крови ученым удалось верно определить 81,5% случаев заболевания.

Новый метод дает более точные результаты, чем обычные способы диагностики. Сейчас определить меланому пытаются с помощью осмотра кожных покровов и биопсии. Однако рак кожи очень быстро развивается и традиционные методы диагностики обычно не эффективны на ранних стадиях.

Ученые уверенны, что диагностика меланомы по анализу крови поможет спасти жизни многих больных. В течении трех следующих лет специалисты проведут ряд клинических испытаний, чтобы довести точность показателя до 90%. Ученые надеются получить официальное одобрение метода в ближайшие пять лет.

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Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. Супрун посоветовала ограничить время пребывания на солнце и не увлекаться загаром.

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Теги: антитела, рак кожи, ученые, меланома, диагностика, анализ крови
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