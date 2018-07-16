Ученые назвали средство, которое снижает риск появления рака

Адити Дас и Тимоти Фан (фото - MedicalXpress)

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Исследователи установили, что употребление омега-3 жирных кислот способствует снижению риска появления раковых опухолей и миграции метастазов

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Ученые из Университета штата Иллинойс (США) выяснили, что класс молекул, которые образуются, когда организм метаболизирует омега-3 жирные кислоты, может предотвратить миграцию рака - подавлять рост и распространение онкологии. Об этом говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно сообщению, в 2017 году сравнительный профессор биологических наук Адити Дас и профессор ветеринарной клинической медицины Тимоти Фан определили новую группу метаболитов, называемых эндоканнабиноидными эпоксидами EDP-EA.

Каннабиноиды – это содержащиеся в марихуане соединения, которые оказывают на человека эйфорическое или лечебное воздействие. Похожие химические вещества вырабатываются и в организме многих видов животных и человека, при этом вызываемые ими эффекты очень схожи с эффектами каннабиноидов. Они известны как эндоканнабиноиды.

Известно, что каннабис обладает противораковыми свойствами, однако эндоканнабиноиды в отличие от него не вызывают психотропных эффектов.

Исследование показало, что у мышей с остеосаркомой и метастазами в легких, уровень EDP-EA на 80 процентов выше, чем в легких здоровых грызунов. При этом соединения убивали раковые клетки, хотя не так эффективно, как химиотерапевтические препараты. В свою очередь, они препятствовали развитию и росту опухолей, например, замедляли ангиогенез - процесс образования новых кровеносных сосудов, ассоциированных со злокачественными тканями.

EDP-EA также подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая формирование метастазов.

Таким образом, употребление омега-3 жирных кислот увеличивает в организме количество эндоканнабиноидов, которые снижают риск появления раковых опухолей.

Кроме того, производные EDP-EA могут стать основой для новых комбинированных химиотерапевтических препаратов.

21 июня сообщалось, что онкологи назвали болезнь-предвестник опасного вида рака.