Ученые определили продукты, которые провоцируют стресс

Ученые из университета Лома-Линда в Калифорнии (США) выяснили, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров снижают способность организма бороться со стрессом. Об этом сообщает ScienceDaily
Согласно сообщению, испытание проводилось на лабораторных крысах. Они ели пищу с высоким содержанием насыщенных жиров и ученые пришли к выводу, что те чаще были подвержены стрессу.
Помимо этого установлено, что употребление насыщенных жиров в подростковом возрасте повышает риск развития депрессии и стресса во взрослой жизни.
Автор исследования Джонни Фигероа подчеркнул, что чем больше фаст-фуда и жареных блюд человек потребляет в подростковом возрасте, тем хуже он будет справляться со стрессовыми ситуациями, беспокойством и тревогой во взрослой жизни.
К насыщенным жирам относятся:
Продукты богатые насыщенными жирами:
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