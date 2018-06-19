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19.06.2018, 11:08

Ученые определили продукты, которые провоцируют стресс

Ученые определили продукты, которые провоцируют стресс - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно исследованию, употребление насыщенных жиров в подрастковом возрасте повышает риск развития депрессии и стресса во взрослой жизни

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Ученые из университета Лома-Линда в Калифорнии (США) выяснили, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров снижают способность организма бороться со стрессом. Об этом сообщает ScienceDaily

Согласно сообщению, испытание проводилось на лабораторных крысах. Они ели пищу с высоким содержанием насыщенных жиров и ученые пришли к выводу, что те чаще были подвержены стрессу.

Помимо этого установлено, что употребление насыщенных жиров в подростковом возрасте повышает риск развития депрессии и стресса во взрослой жизни.

Автор исследования Джонни Фигероа подчеркнул, что чем больше фаст-фуда и жареных блюд человек потребляет в подростковом возрасте, тем хуже он будет справляться со стрессовыми ситуациями, беспокойством и тревогой во взрослой жизни. 

К насыщенным жирам относятся:

  • Маргарин
  • Животные жиры, такие, как сливочное масло, сыр, нутряной жир, почечный жир и белый жир на мясе (включая куриную кожицу).
  • Тропические гидрогенизированные растительные жиры - пальмовое и кокосовое масло.

Продукты богатые насыщенными жирами:

  • Жирные мясные продукты
  • Фастфуд
  • Кондитерские изделия
  • Шоколад
  • Молочные продукты 

28 марта сообщалось, что муниципальная полиция Мадрида установила специальную систему для музыкальной терапии, которую будут проходить полицейские служебные собаки.

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Теги: продукты, исследование, ученые, питание, стресс
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