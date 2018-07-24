Ученые рассказали об опасности зубной пасты

Американские ученые из Техасского университета заявляют, что зубная паста может вызвать сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает Chemical Research in Toxicology.
Исследователи пришли к выводу, что опасным является диоксид титана E171, который содержится в пасте для чистки зубов.
Они связывают рост числа заболеваний диабетом с массовым производством зубной пасты и косметики, которая содержит компонент E171.
Ученые провели исследование в группе из 11 человек. У восьми из них в анализах был обнаружен диоксид титана и все они болели диабетом второго типа.
В Техасском университете заявили о намерении провести исследование на большой группе людей.
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21 июня сообщалось о результатах нового исследования, которое показывает, что диабет ранних стадий типа 2 может быть выражением рака поджелудочной железы.