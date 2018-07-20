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20.07.2018, 13:32

Ульяна Супрун опровергла пять главных мифов о гипертонии

Ульяна Супрун опровергла пять главных мифов о гипертонии - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения посоветовала правильно питаться и вести здоровый образ жизни

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла пять самых распространенных мифов о высоком артериальном давлении. В Facebook она прокомментировала мифы, которые собрала врач-кардиолог Лариса Мищенко.

Супрун отметила, что артериальная гипертензия — опасная болезнь, которая наблюдается у каждого третьего украинца. Высокое артериальное давление повышает риск развития инсульта мозга, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.

Миф 1: Артериальная гипертензия — наследственная болезнь

Наследственность не означает 100% вероятность развития болезни, а только определяет предрасположенность человека к повышенному давлению. Здоровый образ жизни и периодический контроль давления поможет избежать заболевания.

Миф 2: Артериальная гипертензия — болезнь пожилых людей

К сожалению, из-за ожирения, неправильного питания и малоподвижного образа жизни повышенное артериальное давление может наблюдаться даже у детей. Молодым людям не следует игнорировать опасные симптомы и запускать болезнь.

Миф 3: Пить таблетки нужно только при плохом самочувствии

Распространенная ошибка, которая может стоять жизни пациенту. Регулярный прием лекарств помогает нормализовать давление и предотвратить развитие серьезных осложнений.

Миф 4: Понятия "рабочее давление" не существует

Артериальную гипертензию называют "немым убийцей", так как часто высокое давление не сопровождается плохим самочувствием. Регулярные обследования и прием лекарств показаны даже при нормальном состоянии во время повышения давления.

Миф 5: Чтобы вылечиться, достаточно "прокапаться" 1-2 раза в год

Именно регулярное лечение и здоровый образ жизни уменьшают риск возникновения болезни и помогают поддерживать состояние. Не существует научных доказательств пользы от внутривенных препаратов.

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Супрун отметила, что средний показатель артериального давления здорового человека - 120/80 мм. рт. ст. Если длительное время показатель превышает 130/80, необходимо обратиться к врачу.

Ранее она рассказала, как предотвратить заражение бешенством из-за собачьего укуса.

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Теги: ульяна супрун, артериальное давление, миф, гипертензия
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