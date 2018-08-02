В легких человека ученые открыли ранее неизвестные науке клетки

Две исследовательские группы биологов независимо друг от друга открыли новый, ранее неизвестный тип клеток легочной ткани. Об этом со ссылкой на опубликованное в журнале Nature исследование пишет сайт научных новостей ScienceAlert.
Эти клетки составляют, по оценкам ученых, около 1% от всех клеток легких, и продуцируют большое количество белка, который ответственен за кистозный фиброз.
Такая информация может помочь исследователям разработать совершенно новые методы лечения такой болезни, пишет издание.
Кистозный фиброз или муковисцидоз - генетическое заболевание, которое вызывают мутации в гене, регулирующем производство упомянутого выше белка (трансмембранный регулятор муковисцидоза, СFTR, находится на длинном плече 7-й хромосомы). Болезнь характеризуется поражением желез внешней секреции и тяжелыми нарушениями функций органов дыхания: частые инфекции легких и синуситы.
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В ходе составления клеточной карты легких биологи проанализировали работу генов, которые продуцируют десятки тысяч клеток. Ранее неизвестный тип клеток назвали пульмонарным ионоцитом.
Как полагают исследователи, мутации в этих клетках могут стоять за возникновением муковисцидоза.