В легких человека ученые открыли ранее неизвестные науке клетки

Легкие (иллюстрация - livescience.com)

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Нарушения в работе пульмонарных ионоцитов могут стоять за генетическим заболеванием - кистозным фиброзом, и ученые надеются научиться это исправлять

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Две исследовательские группы биологов независимо друг от друга открыли новый, ранее неизвестный тип клеток легочной ткани. Об этом со ссылкой на опубликованное в журнале Nature исследование пишет сайт научных новостей ScienceAlert.

Эти клетки составляют, по оценкам ученых, около 1% от всех клеток легких, и продуцируют большое количество белка, который ответственен за кистозный фиброз.

Такая информация может помочь исследователям разработать совершенно новые методы лечения такой болезни, пишет издание.

Кистозный фиброз или муковисцидоз - генетическое заболевание, которое вызывают мутации в гене, регулирующем производство упомянутого выше белка (трансмембранный регулятор муковисцидоза, СFTR, находится на длинном плече 7-й хромосомы). Болезнь характеризуется поражением желез внешней секреции и тяжелыми нарушениями функций органов дыхания: частые инфекции легких и синуситы.

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В ходе составления клеточной карты легких биологи проанализировали работу генов, которые продуцируют десятки тысяч клеток. Ранее неизвестный тип клеток назвали пульмонарным ионоцитом.

Как полагают исследователи, мутации в этих клетках могут стоять за возникновением муковисцидоза.