В США рак в терминальной стадии вылечили иммунотерапией

В США врачам удалось вылечить рак груди в терминальной стадии с помощью инновационной экспериментальной терапии. Об этом сообщает BBC.
Американке Джуди Перкинс после установления диагноза давали три месяца жизни, но сейчас, спустя два года, у нее в организме нет раковых опухолей.
В Национальном институте рака США сделали препарат из клеток пациента. Опухоль исследовали генетически и определили генетические аномалии. Из лейкоцитов выделили те, которые могут бороться с раком и создали искусственные белые клетки.
Такая терапия наиболее персонализирована, поскольку подбирается индивидуально под пациента. Перкинс получила около 90 миллиардов клеток и через две недели после начала лечения опухоль практически исчезла.
Методика пока экспериментальная и является по сути иммунотерапией. После успешных испытаний ее смогут использовать более широко.