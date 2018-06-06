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06.06.2018, 08:58

В США рак в терминальной стадии вылечили иммунотерапией

В США рак в терминальной стадии вылечили иммунотерапией - Фото
Пациентка Джуди Перкинс (фото - BBC)

Методика, которая поборола опухоль в груди 49-американки, пока экспериментальная, но дает результат, который невозможен при традиционном лечении

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В США врачам удалось вылечить рак груди в терминальной стадии с помощью инновационной экспериментальной терапии. Об этом сообщает BBC.

Американке Джуди Перкинс после установления диагноза давали три месяца жизни, но сейчас, спустя два года, у нее в организме нет раковых опухолей. 

В Национальном институте рака США сделали препарат из клеток пациента. Опухоль исследовали генетически и определили генетические аномалии. Из лейкоцитов выделили те, которые могут бороться с раком и создали искусственные белые клетки. 

Такая терапия наиболее персонализирована, поскольку подбирается индивидуально под пациента. Перкинс получила около 90 миллиардов клеток и через две недели после начала лечения опухоль практически исчезла.

Методика пока экспериментальная и является по сути иммунотерапией. После успешных испытаний ее смогут использовать более широко.  

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Теги: лечение, рак, иммунотерапия, терминальная стадия рака
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