В США рак в терминальной стадии вылечили иммунотерапией

Пациентка Джуди Перкинс (фото - BBC)

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Методика, которая поборола опухоль в груди 49-американки, пока экспериментальная, но дает результат, который невозможен при традиционном лечении

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В США врачам удалось вылечить рак груди в терминальной стадии с помощью инновационной экспериментальной терапии. Об этом сообщает BBC.

Американке Джуди Перкинс после установления диагноза давали три месяца жизни, но сейчас, спустя два года, у нее в организме нет раковых опухолей.

В Национальном институте рака США сделали препарат из клеток пациента. Опухоль исследовали генетически и определили генетические аномалии. Из лейкоцитов выделили те, которые могут бороться с раком и создали искусственные белые клетки.

Такая терапия наиболее персонализирована, поскольку подбирается индивидуально под пациента. Перкинс получила около 90 миллиардов клеток и через две недели после начала лечения опухоль практически исчезла.

Методика пока экспериментальная и является по сути иммунотерапией. После успешных испытаний ее смогут использовать более широко.