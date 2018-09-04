Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 22:09

В Закарпатье вспышка менингита - объявили карантин

В Закарпатье вспышка менингита - объявили карантин - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С признаками болезни госпитализированы 11 жителей села Порошково

Реклама
Реклама

В Закарпатье в селе Порошково Перечинского района произошла вспышка менингококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Перечинской РГА.

Отмечено, что все больные сейчас в областной инфекционной больнице.

В Порошково с признаками болезни госпитализированы 11 местных жителей, у девяти из них диагноз подтвержден.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при райгосадминистрации решила закрыть сельскую школу на карантин, который продлится с 3 до 7 сентября включительно.

Также там поручили ежедневно проверять посещение учащимися школ района. Исполкому Порошковского сельсовета рекомендовали установить карантин в дошкольных учебных заведениях и запретить проведение массовых мероприятий.

Кроме того, проведут разъяснительную работу с ромами, чтобы те способствовали медикам в обследованиях и при необходимости не противоречили госпитализации. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: закарпатье, менингит, карантин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На что нужно обратить внимание при выборе санатория в Закарпатье?
На что нужно обратить внимание при выборе санатория в Закарпатье?
Венгрия настаивает на официальном статусе ее языка в Украине
Политика Венгрия настаивает на официальном статусе ее языка в Украине
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 