В Закарпатье вспышка менингита - объявили карантин

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

С признаками болезни госпитализированы 11 жителей села Порошково

Реклама

Реклама

В Закарпатье в селе Порошково Перечинского района произошла вспышка менингококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Перечинской РГА.

Отмечено, что все больные сейчас в областной инфекционной больнице.

В Порошково с признаками болезни госпитализированы 11 местных жителей, у девяти из них диагноз подтвержден.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при райгосадминистрации решила закрыть сельскую школу на карантин, который продлится с 3 до 7 сентября включительно.

Также там поручили ежедневно проверять посещение учащимися школ района. Исполкому Порошковского сельсовета рекомендовали установить карантин в дошкольных учебных заведениях и запретить проведение массовых мероприятий.

Кроме того, проведут разъяснительную работу с ромами, чтобы те способствовали медикам в обследованиях и при необходимости не противоречили госпитализации.