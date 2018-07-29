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Боты:
29.07.2018, 20:35

Вирусными гепатитами B и C в мире болеют 325 млн человек - ВОЗ

Вирусными гепатитами B и C в мире болеют 325 млн человек - ВОЗ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Гепатиты B и C являются основной причиной рака печени

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От вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру. Об этом сообщили во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сообщению, вирусные гепатиты B и C являются основной причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 млн человек.

Отмечается, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.

"Недостаточный охват тестированием и лечением – самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита", – сказали в организации. 

Вирусный гепатит - группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, B, C и E, ежегодно поражает миллионы людей во всем мире. Виды гепатита B и C протекают бессимптомно в течение долгого времени, иногда нескольких лет или даже десятилетий. 

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами, который проходил под лозунгом: "Диагностировать и лечить гепатит".

В июле 2018 года в Балаклейском районе Харьковской области зарегистрировано более 40 случаев заболевания вирусным гепатитом А. 

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Теги: ВОЗ, гепатит, вирусный гепатит, рак печени, всемирная организация здоровья
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