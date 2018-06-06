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06.06.2018, 17:40

Вспышка кори: Минздрав объявил о начале вакцинации взрослых

Вспышка кори: Минздрав объявил о начале вакцинации взрослых - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ведомство будет проводить бесплатную вакцинацию взрослых из групп повышенного риска

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Министерство здравоохранения Украины начнет бесплатную вакцинацию взрослых, которые находятся в группе повышенного риска заболеваемости корью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, иммунизация будет проводиться вакцинами, закупленными за бюджетные средства.

Отмечается, что для этих нужд уже дополнительно заказано 392 тысяч доз вакцин.

"Решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые", - сообщили в Минздраве.

Также сказано, что в ближайшее время будут определены группы людей, для которых вакцинация будет бесплатной. В группе риска - те, кто проживают в общем пространстве (военные, бойцы Объединенных сил, студенты), а также педагоги и медики. 

31 мая сообщалось, что за одну неделю корью заболели 1334 человека - 522 взрослых и 812 детей. 

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Теги: вспышка кори, вакцинация, корь, вакцинация от кори, бесплатная вакцинация, вакцинация взрослых
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