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13.08.2018, 11:51

Замедлив темп жизни, можно добиться ее продления - ученые

Замедлив темп жизни, можно добиться ее продления - ученые - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Исследователи рассказали, как быстрые приемы еды сказываются на здоровье человека

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Медики из Новой Зеландии провели исследование и пришли к выводу, что замедлив темп жизни, можно добиться ее продления. Это касается и того, как люди потребляют пищу, сообщает портал Ukrhealth.

Согласно данным ученых, люди зачастую едят слишком быстро, что ускоряет процессы, приводящие к набору веса. 

Похожие выводы о связи быстрого приема еды и набора веса были сделаны учеными из США и Японии. У женщин шансы набрать лишний вес при этом повышаются вдвое, у мужчин - на 84%. 

Российский диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная утверждает, что люди, которые быстро едят, постоянно перекусывают на ходу, потребляют гораздо большее количество калорий, чем нужно организму, и в результате чаще страдают нарушениями обмена веществ, лишним весом, кислотностью и другими проблемами ЖКТ. По ее словам, все это сказывается и на внешнем виде: такие люди быстрее стареют. 

Вредно пить залпом, так как необходимо делать маленькие глотки.

Также ученые считают важным для продления молодости и жизни размеренно дышать и ходить, что укрепляет кости, защищает от остеопороза, улучшает обмен веществ и помогает в борьбе с лишним весом. Ускоренное дыхание вызывает мышечный спазм, вследствие чего мозг получает недостаточное количество кислорода. Взрослые здоровые люди в среднем делают 15 вдохов-выдохов в минуту, более 20 вдохов-выдохов являются чрезмерными. 

Сегодня, 13 августа, сообщалось, что люди, которые держат дома кошек, на 18-20% реже страдают от инфарктов и инсультов, чем люди, избегающие домашних животных. 

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Теги: вода, лишний вес, ученые, еда, молодость, продление жизни, прием пищи, темп жизни
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