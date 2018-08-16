Здоровый образ жизни: Супрун рассказала о пользе и дала советы

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как начать здоровый образ жизни

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о здоровом образе жизни и дала несколько советов, как его начать. Об этом она написала в своем Facebook.

Здоровый образ жизни помогает уберечься от многих опасных болезней, говорит Супрун. Он также способствует улучшению сна и общего самочувствия, нормализации веса и увеличению энергии.

Образ жизни влияет на ее качество и продолжительность. Высокое кровяное давление, употребление табака, высокий уровень глюкозы в крови, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ожирение и генетические факторы вызывают хронические болезни и могут стать причиной преждевременной смертности, уточнила Супрун.

Мотивировать себя начать здоровый образ жизни может быть сложно, так как для этого зачастую требуются кардинальные изменения.

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Супрун уточнила, что здоровый образ жизни - это длительный и требующий большого внимания и дисциплины процесс и дала несколько советов, призванных облегчить процесс адаптации организма к здоровому образу жизни.

Планирование поможет разделить процесс изменения образа жизни на реальный и последовательные этапы. Каждый этап - подготовка к следующему, поэтому грамотное планирование поможет не пропускать шаги.

На пути к здоровому образу жизни помогает достижение положительных целей. Супрун утверждает, что следует фокусироваться на положительных стимулах, избегая формулировок "хорошо" или "плохо".

Конкретные задачи помогут держать себя в форме. Количество и формулировка задач должны быть адекватными и реальными.

Следить за своим настроением и справляться со стрессом необычайно важно, ведь многие проблемы, такие как переедание, напрямую связаны с нервами и могут помешать на пути к здоровому образу жизни, уточнила Супрун. Врач поможет проанализировать привычки и даст дельные советы.

Супрун напомнила, что соблюдение здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года.

Ранее Супрун заявила, что регулярные пробежки продлевают жизнь на три года.