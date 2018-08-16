Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.08.2018, 13:58

Здоровый образ жизни: Супрун рассказала о пользе и дала советы

Здоровый образ жизни: Супрун рассказала о пользе и дала советы - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как начать здоровый образ жизни

Реклама
Реклама

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о здоровом образе жизни и дала несколько советов, как его начать. Об этом она написала в своем Facebook.

Здоровый образ жизни помогает уберечься от многих опасных болезней, говорит Супрун. Он также способствует улучшению сна и общего самочувствия, нормализации веса и увеличению энергии. 

Образ жизни влияет на ее качество и продолжительность. Высокое кровяное давление, употребление табака, высокий уровень глюкозы в крови, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ожирение и генетические факторы вызывают хронические болезни и могут стать причиной преждевременной смертности, уточнила Супрун

Мотивировать себя начать здоровый образ жизни может быть сложно, так как для этого зачастую требуются кардинальные изменения. 

Читайте также: Супрун рассказала, чем чревата передозировка фруктами

Супрун уточнила, что здоровый образ жизни - это длительный и требующий большого внимания и дисциплины процесс и дала несколько советов, призванных облегчить процесс адаптации организма к здоровому образу жизни.

Планирование поможет разделить процесс изменения образа жизни на реальный и последовательные этапы. Каждый этап - подготовка к следующему, поэтому грамотное планирование поможет не пропускать шаги. 

На пути к здоровому образу жизни помогает достижение положительных целей. Супрун утверждает, что следует фокусироваться на положительных стимулах, избегая формулировок "хорошо" или "плохо".

Конкретные задачи помогут держать себя в форме. Количество и формулировка задач должны быть адекватными и реальными. 

Следить за своим настроением и справляться со стрессом необычайно важно, ведь многие проблемы, такие как переедание, напрямую связаны с нервами и могут помешать на пути к здоровому образу жизни, уточнила Супрун. Врач поможет проанализировать привычки и даст дельные советы.

Супрун напомнила, что соблюдение здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года. 

Ранее Супрун заявила, что регулярные пробежки продлевают жизнь на три года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: здоровый образ жизни, ульяна супрун, здоровье, правила, советы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Землю накроют магнитные бури: что нужно знать
Общество Землю накроют магнитные бури: что нужно знать
Во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка
Общество Во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 