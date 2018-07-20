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20.07.2018, 13:45

Адвокат о ДТП в Харькове: Исчез один из основных свидетелей

Адвокат о ДТП в Харькове: Исчез один из основных свидетелей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам адвоката потерпевших, врач-нарколог не явилась на заседание суда

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В деле смертельного ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова пропал один из основных свидетелей – нарколог, который осматривал Зайцеву после наезда на пешеходов. Об этом заявила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, сообщает Украинская правда.

"Мы просили допросить в суде врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первичный осмотр Зайцевой и определила, что ее состояние такое, что содержит признаки наркотического опьянения, и выложила эти обстоятельства в акте. Затем под ее руководством были отобраны необходимые биологические образцы – моча и кровь", - сказала защитник.

Она уточнила, что анализ биоматериалов проводил врач-лаборант, которого уже допросили в суде.

Адвокат уточнила, что установлено - в моче содержались опиаты. "Это есть в заключении лаборанта. После этого 19 октября 2017 года по постановлению следователя повторно отбирались анализы для проведения токсикологической экспертизы – тогда отбиралась только кровь. Первый этап показал опиаты. Второй этап – это была расширена токсикологическая экспертиза. Крови на нее – несмотря на то, что кровь брали дважды – не хватило, но по моче подтвердилось наличие кодеина – наркотического вещества и фенобарбитала – психотропного вещества ", - сказала Матвеева.

Она пояснила, что хотели допросить Федирко, чтобы выяснить процедуру отбора анализов в Зайцевой. 

"Мы хотели, чтобы она объяснила, каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли в полном объеме, почему не хватило количества отобранных материалов, как и кому она их направляла. Но она уволилась из наркодиспансера, поэтому по месту работы и по месту жительства найти ее не удалось", - сказала адвокат.

По ее словам, Федирко давала показания следователю при расследовании, но эти показания не могут использовать в качестве доказательств в суде, поскольку по УПК должен быть соблюден принцип непосредственности – все свидетели должны быть допрошены непосредственно в судебном заседании.

Матвеева отметила, что Федирко вызвали 3 июля на суд 10 июля, но она не появилась, на 18-е июля должен был быть привод свидетеля в суд, но полицейские, которым поручили осуществить привод, найти ее не смогли.

"Сейчас никому неизвестно, где она находится", - сказала Матвеева.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога.

Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.

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3 июля 2018 года автомеханик Lexus Константин Кузнецов заявил, что Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

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Теги: ДТП в Харькове, Елена Зайцева
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