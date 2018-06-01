Адвокаты Штепы добились отвода троих из четырех судей

Штепа Неля

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Суд перенесен на неопределенное время

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Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе троих из четырех членов судейской коллегии. Об этом сообщил адвокат Александр Шандрин, передает Укринформ.

Двое из троих судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути дела, еще один судья – женщина, которая получала угрозы и ее мнение тоже может быть предвзятым, отметил Шандрин.

По его словам, суд перенесен на неопределенное время.

"Теперь Орджоникидзевский райсуд должен провести электронный перераспределение судей для продолжения процесса. Сколько на это понадобится времени, неизвестно", - добавил Шандрин.

По его словам, Штепа была на суде, не выступала и уехала в Славянск: "На следующем заседании будет рассмотрение вопроса о мере пресечения для Штепы, поскольку срок прошлой меры закончился еще в январе этого года".

Неля Штепа, которую обвиняют в покушении на территориальную целостность и независимость Украины, была задержана 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что в плену у боевиков ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.