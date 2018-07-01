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01.07.2018, 17:29

Аноним грозит убить детей-заложников: СБУ опровергает похищение

Аноним грозит убить детей-заложников: СБУ опровергает похищение - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Неизвестные в письме СБУ и Нацполиции заявили, что держат в заложниках детей и готовы убивать

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Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией проверяют угрозы неизвестных убить детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, анонимное письмо с угрозами поступило в воскресенье, 1 июля, на адреса обоих силовых ведомств.

"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов США", - сообщили в СБУ.

Правоохранители также проверяют версию о возможном мошенничестве, поскольку присланный анонимом список детей размещен на официальном сайте Службы розыска детей.

В СБУ подчеркнули, что двое из этих детей уже найдены и факт их похищения не подтвердился.

Нацполиция открыла уголовное дело по ст. 146, 147 и 189 УК, продолжается досудебное следствие.

Ранее сегодня, 1 июля, сообщалось, что в Москве (РФ) в одном из супермаркетов Дикси неизвестный мужчина взял в заложники сотрудника супермаркета.

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Теги: похищение, сбу, заложники
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