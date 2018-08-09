Арестован возможный организатор подрыва офиса венгров в Ужгороде

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В феврале здание Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде атаковали дважды

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8 августа в Днепропетровской области СБУ задержала подозреваемого в организации подрыва здания Общества венгерской культуры Закарпатья 27 февраля в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Сегодня, 9 августа, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В ночь на 27 февраля в Ужгороде у офиса Общества венгерской культуры Закарпатья сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате окна и фасад здания были повреждены, сам офис полностью выгорел.

Перед этим, 4 февраля, неизвестные бросили в офис бутылку с зажигательной смесью.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало троих поляков, подозреваемых в причастности к этому инциденту.