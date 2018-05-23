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23.05.2018, 13:54

Артобстрел Талаковки был "обманкой" оккупантов: объяснение штаба

Артобстрел Талаковки был "обманкой" оккупантов: объяснение штаба - Фото
Так обстрел был видел из Мариуполя (скриншот из видеозаписи)

В штабе уточнили потери живой силы пророссийских боевиков за прошлые сутки - 15 уничтожены, 10 ранены

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Перед вчерашним массированным обстрелом бывшего опорного пункта морпехов близ Мариуполя из 152 мм артиллерии гибридная армия РФ собирались ввести украинские войска в заблуждение. Оккупанты хотели убедить силы ООС радиоигрой в эфире, что они якобы будут наступать ночью с 22 на 23 мая на линии Крещатицкое-Талаковка. Об этом рассказали в штабе операции объединенных сил.

"Начиная с 18:00, враг вел радиоигру, к которой подключил значительное количество пунктов управления и средств в сочетании с передачей сведений мобильными телефонами <...> Для подтверждения "замысла" оккупанты совершили обстрел восточной окраины Талаковки, выпустив более 90 мин и снарядов", - пояснили в штабе.

Планы противника были раскрыты: ему не удалось нанести потери подразделениям на указанном направлении фронта.

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Военные сообщили, что огневые средства противника, которые обстреляли поселок, были вовремя подавлены артиллерией морпехов, которые оперативно узнали координаты боевиков, заняли временные огневые позиции и дали "ответку".

"В 21:00 артиллерия противника замолчала", - лаконично добавили в штабе.

Ранее в соцсетях писали, что военным якобы запретили отвечать артиллерией на обстрел со стороны боевиков, но позднее уточнили, что безвозмездно такие провокации проходить не будут.

Талаковка на карте региона:

Видеозапись последствий обстрела, снимали из Мариуполя:

По уточненным данным разведки, за прошедшие сутки уничтожены 15-ть и ранены 10 российских оккупантов и коллаборационистов.

Видео дневной сводки ООС:

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Теги: обстрел, морская пехота, артиллерия, сводка оос, мариуполь, Талаковка
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