Атака на Стерненко: один из нападавших погиб от своего ножа

Сергей Стерненко (фото - Facebook)

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Экс-глава Правого сектора Одессы рассказал, что отобрал нож у злоумышленников

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Экс-глава одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко рассказал, что нож, которым был убит один из нападавших, не принадлежал ему. Об этом он рассказал в комментарии skrypin.ua.

Стерненко сообщил, что ему удалось отобрать нож у злоумышлеников, которые напали на него поздно вечером на подходе к дому. Он уточнил, что они начали наносить ему ножевые удары, когда он был вместе с девушкой.

Также он рассказал, что, столкнувшись с сопротивлением, нападавшие разбежались в разные стороны. Он побежал за одним из них, когда увидел, что тот пробежал "буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал, что уже не будет нападать". В этот момент экс глава одесского Правого сектора вызвал скорую, а также увидел, что из его собственной руки "кровь брызжет".

По его словам, на данный момент о подозрении ему не сообщали.

25 мая Стерненко рассказал, что на него совершили нападение поздно вечером в Одессе. В ходе столкновения экс-руководитель Правого сектора получил ножевое ранение в руку. На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами живота. Вскоре полиция Одесской области установила местонахождение и задержала второго нападавшего на Стерненко.