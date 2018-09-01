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01.09.2018, 11:27

Аваков: Экология в Донбассе может привести к "новому Чернобылю"

Аваков: Экология в Донбассе может привести к "новому Чернобылю" - Фото
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Эксперты говорят, что скоро экологическая ситуация в регионе может достичь "границы невозврата"

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Экологическая катастрофа в Донбассе, которую вызвала вооруженная агрессия Российской Федерации, угрожает всей Европе. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков отметил, что после относительной стабилизации ситуации в зоне боевых действий проблема экологической катастрофы становится более актуальной.

"По прогнозам экспертов, уже в скором времени экологическая ситуация в регионе может достичь "границы невозврата" и стать серьезной угрозой для экологии, как Украины, так и всех соседних государств. Европа может получить у своих границ "новый Чернобыль", - подчеркнул Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Он добавил, что украинская сторона не может полностью оценить ущерб, нанесенный окружающей среде на оккупированных территориях.

"Если вообще ничего не делать, то уже через 10 лет Украина сможет реинтегрировать только 15 тыс. квадратных километров солончаков с полностью разрушенной социальной инфраструктурой. Вопрос экологической реинтеграции Донбасса является вопросом государственной безопасности", - добавил Аваков.

В феврале 2018 года украинская сторона СЦКК предупреждала, что Донбасс на грани экологической катастрофы - боевики игнорируют заявки предприятий на гарантии безопасности для ремонта на критических объектах инфраструктуры. 

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Теги: арсен аваков, экологическая катастрофа, Донбасс
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