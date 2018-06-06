Автозак и перекрытая улица: в Крыму проходит очередной обыск

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По предварительной информации, обыск проходит в доме, где живет крымский татарин; на месте работают сотрудники силовых ведомств российских оккупантов

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Российские силовики сегодня утром, 6 июня, пришли с незаконным обыском в один из домов в Старом Крыму, что на востоке временно аннексированного Крыма. Об этом со ссылкой на очевидцев в Facebook сообщает правозащитное движение Крымская солидарность.

По предварительной информации, обыск проходит в доме, где живет крымский татарин.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ОМОН, ФСБ и так называемого Центра по противодействию экстремизму. Улица, где проходит обыск, перекрыта, там замечен как минимум один автозак.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Более подробной информации об этом обыске пока нет. Оккупанты никаких официальных заявлений по этому поводу не делали.

21 мая 2018 года в Крыму российские силовики пришли с незаконными обысками к двум крымским татарам, которых впоследствии "задержали" по "подозрению" в причастности к организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ запрещена как "террористическая".



Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. Украина не признает незаконное проведение Москвой в Крыму парламентских и президентских выборов и считает избранную с участием полуострова Госдуму нелегитимной.