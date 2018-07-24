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24.07.2018, 19:35

Азербайджан отказался выдать подозреваемого в избиении Найема

Азербайджан отказался выдать подозреваемого в избиении Найема - Фото
Мустафа Найем Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Причины отказа, по словам представителя ГПУ, связаны с оценкой поведения самого депутата азербайджанской властью

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Азербайджан отказался выдать Украине азербайджанского гражданина Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в нападении на народного депутата Мустафу Найема. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Азербайджанские правоохранители отказали нам в передаче гражданина (Саитова, - ред.)", - сказал Лысенко.

Причину отказа, по словам представителя ГПУ, Азербайджан не указал.

"Это какой-то чертов Кафка! Прокуратура пришла в суд просить продления заочного ареста без документов о том, что подозреваемый в международном розыске. То есть, либо никто никого в розыск и не объявлял, либо преступная халатность", - отреагировал в Facebook сам Найем.

Замгенпрокурора Евгений Енин в Facebook написал, что генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче Саитова, "ссылаясь на ряд причин, которые, в том числе, связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанской властью".

По словам Енина, ГПУ "буквально «день в день» направила компетентным органам Азербайджана запрос о выдаче подозреваемого.

Также замгенпрокурора отметил, что ГПУ не имеет никакого отношения к объявлению лица в международный розыск, а прокуроры международно-правового департамента ГПУ не имеют отношения к ходатайству о мере пресечения для него.

В комментарии к посту Найема генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Интерпол не рассмотрел запрос Украины о выставлении Саитову "красной карточки", предполагающей задержание. "Пока Интерпол выставил синюю карточку - без задержания", - написал Луценко.

30 апреля 2018 года в Киеве группа мужчин избила Найема, сломав ему челюсть. По словам депутата, инциденту предшествовала его перепалка: он принципиально не уступил им дорогу на автомобиле у Бессарабского рынка. 

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Теги: экстрадиция, Азербайджан, юрий луценко, Мустафа Найем, магомед-амин саитов
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