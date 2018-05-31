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31.05.2018, 16:25

Бабченко: Как же здорово не быть мишенью хотя бы пару месяцев

Бабченко: Как же здорово не быть мишенью хотя бы пару месяцев - Фото
Аркадий Бабченко (фото - LIGA.net)

По словам известного журналиста, "есть пару месяцев до того момента, пока он начнет заново параноить - началась ли на него охота или нет"

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Российский журналист Аркадий Бабченко не исключает, что на него через два месяца может быть совершено покушение. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - все, в этот раз все. Закончилось. Не пристрелят", - отметил Бабченко.

По его словам, "сейчас пару дней у них (российских спецслужб, - ред.) будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию".

Он предположил, что возможно кого-то из них уволят.

"Тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали. А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет", - подчеркнул Бабченко.

Журналист уточнил, что это будут лучшие пару месяцев за последние годы его жизни. 

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

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30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

В то же время инсценировку убийства Бабченко раскритиковали ОБСЕРепортеры без границ и Комитет защиты журналистов.

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Теги: сбу, аркадий бабченко
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