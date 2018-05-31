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31.05.2018, 03:58

Бабченко может получить украинское гражданство - Геращенко

Бабченко может получить украинское гражданство - Геращенко - Фото
Аркадий Бабченко (фото - УКУ)

Если Бабченко и его семья обратятся в соответствующие органы, то им дадут гражданство, заверил депутат

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Российскому журналисту Аркадию Бабченко дадут украинское гражданство, если он обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко.

"Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины, то он и его семья получит такое гражданство. Но для этого нужно его обращение", - сказал Геращенко.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

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Теги: антон геращенко, украинское гражданство, аркадий бабченко
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