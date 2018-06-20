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20.06.2018, 10:42

Бабченко обнародовал "ориентировку ФСБ" на себя: фото

Бабченко обнародовал "ориентировку ФСБ" на себя: фото - Фото
Аркадий Бабченко (фото - president.gov.ua)

Журналист выложил в сеть распечатки с фото, телефонами, мейлами, аккаунтами и данными о регистрации

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Российский журналист Аркадий Бабченко обнародовал документ, который он назвал "ориентировкой ФСБ" на свое убийство. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"В отношении Бабченко была проведена проверка по нарушению закона по статье "призывы к массовым беспорядкам". Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - отметил Бабченко.

Журналист обнародовал в интернете распечатки с фото, телефонами, мейлами, аккаунтами, данными о регистрации, семье.

В ориентировке говорится, что в отношении Бабченко в России проводили проверку относительно нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам". 

Фото: facebook.com/babchenkoa

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ.

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Один из вероятных организаторов убийства - Борис Герман. Он арестован на два месяца без права внесения залога.

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Теги: аркадий бабченко
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