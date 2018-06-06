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06.06.2018, 15:27

Балух потерял около 30 кг веса - адвокат

Балух потерял около 30 кг веса - адвокат - Фото
Владимир Балух Фото: ru.krymr.com

По словам адвоката, уговорил Балуха принимать хоть какую-то пищу архиепископ Климент

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Украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в СИЗО оккупантов в Крыму, потерял 30 кг веса. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, передает Радио Свобода.

«Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг", - сказала Динзе.

По ее словам, уговорил Балуха принимать хоть какую-то пищу архиепископ Климент.

1 июня представитель МИД Марьяна Беца сообщила об ухудшении здоровья Балуха.

Балух объявил голодовку 19 марта, протестуя против вынесенного ему приговора.

Сегодня администрация российской колонии, в которой незаконно удерживается украинский режиссер Олег Сенцов, отказала архиепископу УПЦ КП Клименту во встрече с политзаключенным.

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Теги: Владимир Балух, Крым, здоровье, голодовка, вес
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