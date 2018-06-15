Балуху стало плохо в суде: вызывали скорую

Владимир Балух Фото: ru.krymr.com

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Врачи сделали укол узнику путинского режима на территории Крыма, однако состояние его здоровья от этого не улучшилось

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Украинский политзаключенный Владимир Балух не может принимать участие в заседании "суда" в оккупированном Крыму из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.

По его словам, к зданию суда приехала скорая помощь, врачи "сделали укол", однако состояние здоровья политзаключенного не улучшилось.

Ранее сегодня суд допросил бывшую жену Балуха Наталью. Она рассказала о неоднократных конфликтах Балуха с начальником изолятора временного содержания Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил украинца употреблять минимальный набор продуктов, чтобы избежать "опасных для жизни процессов".