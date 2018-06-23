Балуху угрожают переводом в штрафной изолятор - Денисова

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

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Омбудсмен еще раз обратилась к представителям Международного Комитета Красного Креста с просьбой посетить украинского политзаключенного

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Российские оккупанты в Крыму угрожают украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, который голодает уже 97-й день, переводом в штрафной изолятор. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

По ее словам, Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальному признаку со стороны руководителя ИТС.

"Раздаются угрозы поместить его в штрафной изолятор", - написала Денисова.

Она еще раз обратилась к руководителю офиса Международного Комитета Красного Креста в Симферополе Пьеру-Эмманюэлю Дюкруэ и председателю Региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту с просьбой как можно быстрее посетить Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.