Беглецы из СИЗО под Херсоном задержаны, помог пес-полицейский

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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После побега злоумышленники разделились

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Полиция задержала злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции в ночь на 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. Правоохранители обходили дома в населенных пунктах, фермерские хозяйства, лесополосы, заброшенные сооружения.

Одного из разыскиваемых - жителя Новотроицкого задержали в ночь на 28 июня, когда он пытался пробраться в дом родителей.

Через несколько часов задержали и второго разыскиваемого. Один из жителей пгт Новоалексеевка Генического района сказал, что накануне видел похожего по приметам мужчину. Для поиска беглеца пригласили кинолога Генического отдела полиции. Служебная собака почти километр шла по запаху и вывела группу задержания в солнечной электростанции, где скрывался беглец.

Оба злоумышленника снова помещены в Новотроицкий ИВС.

При задержании ни полицейские, ни преступники не пострадали.

23 июня в Киеве сбежал во время конвоирования заключенный брачный аферист Александр Бурлака.

Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк под Херсоном сбежали двое злоумышленников.

27 июня из зала Миргородского суда сбежал Виталий Суржан, осужденный за бандитизм, разбой, угон автомобиля, незаконное обращение с оружием.