Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 17:12

Бежать некуда: в Германии неизвестный с ножом атаковал пассажиров

Бежать некуда: в Германии неизвестный с ножом атаковал пассажиров - Фото
Фото: ln-online.de

Ранены 14 человек, двое - тяжело

Реклама
Реклама

В Германии в городе Любек в рейсовом автобусе, который ехал в Травемюнде, один из пассажиров выхватил нож и начал наносить удары окружающим. Об этом сообщает LN Online.

В результате происшествия получили ранения 14 человек. Двое - в тяжелом состоянии, 12 человек отделались несильными порезами.

По информации издания, мужчина вытащил нож из рюкзака и напал на пассажиров.

Правоохранители задержали нападавшего. На допросе выяснилось, что он - уроженец Ирана.

3 июля в канадском городе Брамптон, к западу от Торонто, девушка напала на пассажиров автобуса, ранив четырех людей. 20-летняя Джейд Нельсон, совершившая нападение, арестована. 

17 июня на юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар".

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, нападение с ножом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Мир Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Еврокомиссар призвал Германию отменить проверки на границах
Мир Еврокомиссар призвал Германию отменить проверки на границах
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 