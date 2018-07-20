Бежать некуда: в Германии неизвестный с ножом атаковал пассажиров

Фото: ln-online.de

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Ранены 14 человек, двое - тяжело

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В Германии в городе Любек в рейсовом автобусе, который ехал в Травемюнде, один из пассажиров выхватил нож и начал наносить удары окружающим. Об этом сообщает LN Online.

В результате происшествия получили ранения 14 человек. Двое - в тяжелом состоянии, 12 человек отделались несильными порезами.

По информации издания, мужчина вытащил нож из рюкзака и напал на пассажиров.

Правоохранители задержали нападавшего. На допросе выяснилось, что он - уроженец Ирана.

3 июля в канадском городе Брамптон, к западу от Торонто, девушка напала на пассажиров автобуса, ранив четырех людей. 20-летняя Джейд Нельсон, совершившая нападение, арестована.

17 июня на юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар".