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12.06.2018, 14:51

Боевикам отменили ограничения на стрелковое оружие - разведка

Боевикам отменили ограничения на стрелковое оружие - разведка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным ГУР, российские наемники на боевых постах получили право обстреливать позиции объединенных сил без разрешения командиров подразделений

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Командование российско-оккупационных войск отменило ограничение на применение стрелкового оружия передовыми подразделениями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах, получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений. Таким образом противник создал дополнительные условия для провоцирования открытия ответного огня с целью обострения обстановки вдоль линии разграничения

По данным разведки, боевики увеличили количество профессиональных съемочных групп, которые фиксируют «нарушение режима прекращения огня» военными ВСУ для подготовки пропагандистских материалов и распространения российскими федеральными и подконтрольными российской оккупационной власти СМИ.

Ранее сегодня сообщалось, что, по данным ГУР, командование российских оккупационных войск принимает дополнительные меры по ускоренной подготовке и вводу в строй новых наемников. В подразделениях боевиков на полигонах оккупированных территорий началась одиночная подготовка под руководством инструкторов из России.

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Теги: боевики, оружие, стрелковое оружие
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