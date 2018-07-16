Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 07:16

Боевики более 300 раз нарушили "хлебное перемирие" - Геращенко

Боевики более 300 раз нарушили "хлебное перемирие" - Геращенко - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Минске были достигнуты договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля

Реклама
Реклама

Во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины в Донбассе. Об этом по результатам встречи с командующим ООС Сергеем Наевым заявила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

По ее словам, террористы ежедневно нарушают режим тишины, используя стрелковое оружие, минометы, гранатометы. "Более десяти украинских военных были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины. На Луганщине горячими остаются Крымское и Троицкое. Стреляют и по Золотому", - отметила Геращенко.

В Минске на заседании трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля 2018 года.

8 июля ОБСЕ назвала причины насилия во время "хлебного перемирия".

Читайте также:  Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: хлебное перемирие, Ирина Геращенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко
Политика Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко
Наев сказал, когда может закончиться война в Донбассе
Политика Наев сказал, когда может закончиться война в Донбассе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 