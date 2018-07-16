Боевики более 300 раз нарушили "хлебное перемирие" - Геращенко

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

В Минске были достигнуты договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля

Реклама

Реклама

Во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины в Донбассе. Об этом по результатам встречи с командующим ООС Сергеем Наевым заявила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

По ее словам, террористы ежедневно нарушают режим тишины, используя стрелковое оружие, минометы, гранатометы. "Более десяти украинских военных были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины. На Луганщине горячими остаются Крымское и Троицкое. Стреляют и по Золотому", - отметила Геращенко.

В Минске на заседании трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля 2018 года.

8 июля ОБСЕ назвала причины насилия во время "хлебного перемирия".

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса