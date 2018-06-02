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02.06.2018, 21:56

Боевики жгут дома в Пивденном, чтобы вытеснить местных - МинВОТ

Боевики жгут дома в Пивденном, чтобы вытеснить местных - МинВОТ - Фото
Фото: МинВОТ

Оккупанты используют осветительные снаряды

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Боевики артиллерийским огнем поджигают жилые дома в поселке Пивденное (Чигири) в Донецкой области, чтобы выгнать местных жителей. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Согласно сообщению, сгорели уже девять домов, которые террористы подожгли с помощью осветительных снарядов, которые срабатывают на уровне высоты здания, чтобы не использовать запрещенные минскими договоренностями зажигательные боеприпасы.

Сообщается, что тушить пожары невозможно, так как дорога простреливается оккупантами.

По данным министерства, местные жители покидают свои дома на ночь и возвращаться только днем, когда террористы не ведут огонь.

"Раненых и маломобильных в пгт Пивденное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", – сказано в сообщении. 

17 мая командование объединенных сил сообщило, что военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли под контроль населенный пункт Пивденное (Чигири).

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Теги: МинВОТ, Донбасс, Пивденное, чигири, южное
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