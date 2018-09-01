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01.09.2018, 15:17

Боевики начали выпускать людей через КПВВ - Госпогранслужба

Боевики начали выпускать людей через КПВВ - Госпогранслужба - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники отмечают, что на дорогах в пределах Донецкой области движение затруднено

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Боевики начали единичный пропуск через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По состоянию на 14:00, оккупанты проводят тотальный контроль всех людей и транспорта, которые пытаются выехать из оккупированной территории, однако начали единичный пропуск граждан и автомобилей, отмечает ГПСУ.

Пропуск граждан со стороны территории, подконтрольной украинскому правительству, не прекращали.

Пограничники отмечают, что на дорогах в пределах Донецкой области движение затруднено.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан осуществляется только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении движения граждан и транспорта нет.

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31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

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Теги: госпогранслужба, кпвв, Донецкая область
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