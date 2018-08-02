Боевики наращивают число военной техники на линии разграничения

Фото: пресс-центр штаба АТО

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сосредоточение значительного количества техники и личного состава боевиков

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Боевики, несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает украинская сторона совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня, передает штаб операции объединенных сил в Facebook.

По данным СЦКК, 30 июля 2018 в полосе действий ОТУ Север беспилотник ОБСЕ зафиксировал перемещение с нарушением линий отвода РСЗО БМ-21 Град террористов в количестве до дивизиона.

"За пределами выделенных районов отвода обнаружен дивизион 152 мм буксируемых гаубиц 2А65 Мста-Б и две установки противотанковых управляемых ракет", - уточнили в штабе.

В полосе действий ОТУ Восток 30 и 31 июля 2018 с нарушением линий отвода были зафиксированы: взвод 152 мм буксируемых гаубиц 2А65 Мста-Б; взвод 152 мм буксируемых пушек 2А36 Гиацинт - Б; батарея самоходных 122 мм гаубиц 2С1 Гвоздика.

Также выявлены танковый батальон террористов, батарея самоходных 122 мм гаубиц 2С1 Гвоздика, две батареи 120 мм минометов 2Б11 Сани, две батареи 100 мм противотанковых пушек МТ-12 Рапира.

"На указанных направлениях наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сосредоточение значительного количества ББМ и личного состава боевиков, а также средств противовоздушной обороны. СЦКК расценивает перемещения боевой техники террористов и ее сосредоточения вблизи линии разграничения, как очередную попытку пророссийских наемников спровоцировать противодействие со стороны подразделений ООС", - подчеркнули в штабе.

19 июля 2018 года сообщалось, что террористы спрятали танки в жилых домах нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области.

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