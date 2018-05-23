Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.05.2018, 00:05

Боевики обстреляли 122-мм снарядами Талаковку под Мариуполем

Боевики обстреляли 122-мм снарядами Талаковку под Мариуполем - Фото
Скриншот видео

Никто не пострадал; от взрывов загорелось поле и сгорели машины местного предприятия

Реклама
Реклама

Во вторник, 22 мая, с 19:00 до 21:00 боевики выпустили больше 90 мин 122-мм калибра по селу Талаковка под Мариуполем. Об этом сообщается на странице операции объединенных сил в Facebook.

Часть снарядов не разорвалась.

Информации о пострадавших нет. Повреждены промышленные помещения. На месте работают служащие ВСУ и сотрудники ГСЧС.

По информации полиции Донецкой области, снаряды калибром 120 и 150 мм попали в нежилой сектор и сгорели десять машин местного предприятия. В результате взрывов загорелось поле. 

Военнослужащие бригады, в зоне ответственности которой был обстрел, удерживают свои позиции. 

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: обстрел, снаряды, Талаковка, 122-мм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кремль: Предложений по обмену Сенцова на Вышинского не было
Политика Кремль: Предложений по обмену Сенцова на Вышинского не было
Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов: фото
Проишествия Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 