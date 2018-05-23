Боевики обстреляли 122-мм снарядами Талаковку под Мариуполем

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Никто не пострадал; от взрывов загорелось поле и сгорели машины местного предприятия

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Во вторник, 22 мая, с 19:00 до 21:00 боевики выпустили больше 90 мин 122-мм калибра по селу Талаковка под Мариуполем. Об этом сообщается на странице операции объединенных сил в Facebook.

Часть снарядов не разорвалась.

Информации о пострадавших нет. Повреждены промышленные помещения. На месте работают служащие ВСУ и сотрудники ГСЧС.

По информации полиции Донецкой области, снаряды калибром 120 и 150 мм попали в нежилой сектор и сгорели десять машин местного предприятия. В результате взрывов загорелось поле.

Военнослужащие бригады, в зоне ответственности которой был обстрел, удерживают свои позиции.