Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.06.2018, 13:54

Боевики обстреляли дома в Новотошковском и запустили ракету ПВО

Боевики обстреляли дома в Новотошковском и запустили ракету ПВО - Фото
Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

Вчера ближе к концу дня в Луганской области произошел массированный обстрел позиций сил ООС: погиб военный, шестеро ранены

Реклама
Реклама

Вечером 14 июня во время более чем четырехчасового массированного обстрела из пушек, танков и минометов по позициям ВСУ близ Новотошковского и по жилому сектору этого поселка в Луганской области никто из мирных граждан не пострадал, однако погиб военнослужащий, также ранены шестеро бойцов. Такую информацию сообщил в Facebook местный губернатор Юрий Гарбуз.

"Погиб наш земляк из Рубежного, еще шестеро украинских защитников ранены", - уточнил руководитель ЛугОВГА.

По его словам, снаряды боевиков российской гибридной армии попали в два многоквартирных дома по улице Куйбышева: повреждены 24 квартиры (из них 9 жилых), частный дом с магазином, а также оборвана линия электропередач.

Разрушения в поселке:

Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

Смотрите также: Эффектное видео ликвидации позиций боевиков: "всего за 15 минут"

Разведка ВСУ тем временем сообщила, что боевики "продолжают пренебрегать" распоряжением Кремля о запрете на открытие огня в период подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу.

В частности, 13 июня расчет батареи ПВО оккупантов в Донецкой области под надуманным предлогом несанкционированно запустил ракету зенитно-ракетного комплекса, которая упала на временно оккупированной территории. Из-за этого в поселке Пантелеймоновка случился пожар на гражданских сооружениях.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: обстрел, война в донбассе, потери, сводка оос, новотошковское, пантелеймоновка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ил-76 и аэропорт. Ликвидированы еще трое россиян из "списка 72"
Политика Ил-76 и аэропорт. Ликвидированы еще трое россиян из "списка 72"
Под Славянском задержали боевика с арсеналом оружия: фото
Происшествия Под Славянском задержали боевика с арсеналом оружия: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 