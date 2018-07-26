Боевики обстреляли химзавод: В СЦКК опасаются катастрофы

Фото: скриншот с видео

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Украинская сторона СЦКК заявила об опасности масштабной экологической катастрофы на территории Донецкой области

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Боевики в Донбассе обстреляли шламонакопитель 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода. Ядовитые вещества могут попасть в реку Кривой Торец, что приведет к масштабной катастрофе. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя обнаружили 25 июля.

Специалисты на данный момент не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области, подчеркнули в СЦКК.

Там напомнили, что обе стороны обязались соблюдать режим прекращения огня в районе проведения аварийно-восстановительных работ по укреплению шламонакопителя в период с 10 июля по 1 августа.

"Однако перспектива экологической и гуманитарной катастрофы в регионе, очевидно, не слишком волнует главарей вооруженных формирований РФ и их кремлевское руководство", - отметила украинская сторона СЦКК.

25 июля в прифронтовом селе Гранитное в Волновахском районе Донецкой области при уборке урожая на неизвестном предмете подорвался трактор.