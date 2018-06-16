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16.06.2018, 17:37

Боевики обстреляли окраину Торецка: ранена женщина

Боевики обстреляли окраину Торецка: ранена женщина - Фото
Иллюстративное фото

На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома

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Боевики террористической организации ДНР обстреляли территорию в районе Торецка Донецкой области. Жительница села Южное госпитализирована с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, боевики совершили обстрел около 13:40.

На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Она госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УК.

Вечером 14 июня во время более чем четырехчасового массированного обстрела из пушек, танков и минометов по позициям ВСУ близ Новотошковского и по жилому сектору этого поселка в Луганской области никто из мирных граждан не пострадал, однако погиб военнослужащий, также ранены шестеро бойцов.  Кроме того, в результате обстрела повреждены по меньшей мере 22 квартиры.

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Теги: Торецк, ранение, обстрел, женщина
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