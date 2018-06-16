Боевики обстреляли окраину Торецка: ранена женщина

Боевики террористической организации ДНР обстреляли территорию в районе Торецка Донецкой области. Жительница села Южное госпитализирована с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, боевики совершили обстрел около 13:40.
На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Она госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УК.
Вечером 14 июня во время более чем четырехчасового массированного обстрела из пушек, танков и минометов по позициям ВСУ близ Новотошковского и по жилому сектору этого поселка в Луганской области никто из мирных граждан не пострадал, однако погиб военнослужащий, также ранены шестеро бойцов. Кроме того, в результате обстрела повреждены по меньшей мере 22 квартиры.