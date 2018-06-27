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27.06.2018, 20:53

Боевики обстреляли Зализне Донецкой области: ранены мирные жители

Боевики обстреляли Зализне Донецкой области: ранены мирные жители - Фото
iStock-497627318

Во время обстрела пострадавшие находились во дворе дома

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Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Зализне в Донецкой области. В результате ранены двое местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Мужчина 1951 года рождения и женщина 1958 года доставлены в больницу.

Во время обстрела пострадавшие находились во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины - ранения руки, женщине осколком травмировало спину.

На месте работают следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции и военные.

Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков позиций ВСУ возле Богдановки, что на Мариупольском направлении, погибли трое украинских военных. Еще один боец получил ранения. 

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Теги: полиция, ранение, обстрел, боевики, зализне
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