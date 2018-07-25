Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.07.2018, 10:07

"Выжить на такие деньги невозможно": жители ОРДЛО о зарплатах

"Выжить на такие деньги невозможно": жители ОРДЛО о зарплатах - Фото
Центр временно оккупированного Луганска (фото - LIGA.net)

Местные жители в оккупации недовольны получением низкой зарплаты, сообщили источники в ОРДЛО

Реклама
Реклама

Среди жителей временно оккупированных городов Донбасса Торез, Енакиево, Горловка усиливается социальная напряженность из-за низкой заработной платы работников бюджетной сферы, где средняя заработная плата составляет 5-7 тысяч рублей (2,5 - 3,5 тыс грн, - ред.) Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"В связи с этим местные жители неоднократно обращались к профсоюзным организациям и "оккупационным властям" с требованиями повышения заработной платы, но получали и получают ответ, что данная ситуация не может быть разрешена по причине нехватки средств "из-за состояния войны", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, социальная помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости предоставляется только инвалидам и матерям-одиночкам. "Данная ситуация заставляет работоспособную часть населения вступать в ряды 1-го АК, что активно поддерживается оккупантами", - уточняется в сообщении.

Источники LIGA.net уточнили, что матери одиночки получают пособие в сумме одну тысячу рублей (около 450 грн, - ред.), оклад учителя в среднем составляет семь тысяч рублей без надбавок, медсестры - пять тыс рублей, продавца - 3,5 тыс рублей, однако сотрудники так называемой полиции получают зарплату от 12 тыс рублей (около 6 тыс грн, - ред.). "На такие деньги выжить практически невозможно, поэтому многие, кто может, оформляют параллельно украинские выплаты", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Боевики террористической организации ДНР запретили местным жителям, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, выезжать за пределы временно оккупированной территории.

Читайте также: "Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: оккупанты, сводка ис, низкая зарплата
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ярош опроверг фейк: Все наши базы с 2015 года уже "захвачены СБУ"
Происшествия Ярош опроверг фейк: Все наши базы с 2015 года уже "захвачены СБУ"
"Снова запугивают": боевики ввели новые запреты на выезд из ОРДЛО
Происшествия "Снова запугивают": боевики ввели новые запреты на выезд из ОРДЛО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 