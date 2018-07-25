"Выжить на такие деньги невозможно": жители ОРДЛО о зарплатах

Центр временно оккупированного Луганска (фото - LIGA.net)

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Местные жители в оккупации недовольны получением низкой зарплаты, сообщили источники в ОРДЛО

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Среди жителей временно оккупированных городов Донбасса Торез, Енакиево, Горловка усиливается социальная напряженность из-за низкой заработной платы работников бюджетной сферы, где средняя заработная плата составляет 5-7 тысяч рублей (2,5 - 3,5 тыс грн, - ред.) Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"В связи с этим местные жители неоднократно обращались к профсоюзным организациям и "оккупационным властям" с требованиями повышения заработной платы, но получали и получают ответ, что данная ситуация не может быть разрешена по причине нехватки средств "из-за состояния войны", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, социальная помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости предоставляется только инвалидам и матерям-одиночкам. "Данная ситуация заставляет работоспособную часть населения вступать в ряды 1-го АК, что активно поддерживается оккупантами", - уточняется в сообщении.

Источники LIGA.net уточнили, что матери одиночки получают пособие в сумме одну тысячу рублей (около 450 грн, - ред.), оклад учителя в среднем составляет семь тысяч рублей без надбавок, медсестры - пять тыс рублей, продавца - 3,5 тыс рублей, однако сотрудники так называемой полиции получают зарплату от 12 тыс рублей (около 6 тыс грн, - ред.). "На такие деньги выжить практически невозможно, поэтому многие, кто может, оформляют параллельно украинские выплаты", - сказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Боевики террористической организации ДНР запретили местным жителям, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, выезжать за пределы временно оккупированной территории.

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