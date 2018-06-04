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04.06.2018, 20:09

Боевики стреляли из минометов у Новотошковского и Зайцево

Боевики стреляли из минометов у Новотошковского и Зайцево - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В районе Красногоровки оккупанты пытались вести снайперский огонь

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Сегодня, 4 июня, в районе проведения операции объединенных сил боевики из 120- и 82-мм минометов стреляли в районах населенных пунктов Новотошковское и Зайцево. Подразделения объединенных сил успешно подавили огневые точки противника. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ООС.

Враг 10 раз открывал огонь, из них трижды - из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Боевые действия продолжались преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.

В районе Красногоровки оккупанты пытались вести снайперский огонь. Украинские военные заставили противника прекратить огонь.

По состоянию на 18:00 в рядах ООС потерь нет. Потери российско-оккупационных войск уточняются.

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Теги: война в донбассе, cводка оос
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