Боевики усилили проверку документов в Луганске: что происходит

Фото: LIGA.net

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Местные жители рассказали о ситуации в захваченном гибридными войсками РФ городе

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Во временно оккупированном Луганске боевики усилили патрулирование улиц и проверку документов. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

"Проверяют документы ближе к вечеру, чаще всего у мужчин", - сказал источник в городе.

По словам другого собеседника, ближе к комендантскому часу улицы города пустеют.

"Некоторые таксисты берут двойной тариф после 22:00", - добавил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

В городе действует комендантский час с 23:00 до 06:00.

В Главном управлении разведки Минобороны уточнили, что "отмечается увеличение случаев задержания на улицах оккупированных населенных пунктов мужчин военными патрулями с последующим сопровождением в военкоматы".

20 июля в Луганске утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine.

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