Боевики в Донбассе подорвались на собственных минах - Минобороны

Подрыв мины (фото - пресс-служба Минобороны) Фото: Фото: пресс-служба Минобороны

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Хаотичное минирование местности приводит к потерям среди боевиков

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Вчера в Донбассе при попытке выхода за линию соприкосновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы боевиков. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНИАН.

Со ссылкой на информацию Главного управления разведки Гуцуляк сообщил, что российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Вместе с тем, по словам представителя Минобороны, хаотичное минирование местности приводит к потерям среди боевиков.

"В частности, 23 июля при попытке выхода за линию столкновения на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые "военнослужащие" инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход", - сказал Гуцуляк.

Ранее украинские саперы обнаружили вблизи Водяного Донецкой области 25 российских противопехотных мин ПМН-2.