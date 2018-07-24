Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 16:05

Боевики в Донбассе подорвались на собственных минах - Минобороны

Боевики в Донбассе подорвались на собственных минах - Минобороны - Фото
Подрыв мины (фото - пресс-служба Минобороны) Фото: Фото: пресс-служба Минобороны

Хаотичное минирование местности приводит к потерям среди боевиков

Реклама
Реклама

Вчера в Донбассе при попытке выхода за линию соприкосновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы боевиков. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНИАН.

Со ссылкой на информацию Главного управления разведки Гуцуляк сообщил, что российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Вместе с тем, по словам представителя Минобороны, хаотичное минирование местности приводит к потерям среди боевиков.

"В частности, 23 июля при попытке выхода за линию столкновения на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые "военнослужащие" инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход", - сказал Гуцуляк.

Ранее украинские саперы обнаружили вблизи Водяного Донецкой области 25 российских противопехотных мин ПМН-2. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, взрыв, минобороны, мина, минирование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Донецке автомобиль ОБСЕ попал в ДТП
Происшествия В Донецке автомобиль ОБСЕ попал в ДТП
Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием
Политика Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 